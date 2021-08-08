Вашингтон, 8 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Нераспечатанный картридж с видеоигрой Super Mario Bros. продан американской компанией Rally за $2 млн. Об этом сообщает портал Engadget.

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Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. для консоли Nintendo Entertainment System (NES) был выпущен в 1985 году. Копия не была распечатана и сохранилась в идеальном состоянии.

В результате этой сделки был обновлён рекорд по максимальной стоимости видеоигры на физическом носителе. В 2021 году этот рекорд обновлялся несколько раз.

В апреле 2021 года редкий картридж игры Super Mario Bros. для NES был продан за $660 тысяч. Рекорд был перебит в начале июля, когда картридж с ранней версией видеоигры The Legend of Zelda ушёл на аукционе Heritage Auctions за $870 тысяч.

В конце июля рекорд был обновлён ещё раз. Картридж для NES с игрой Super Mario 64 от японской компании Nintendo был продан за $1,56 млн.