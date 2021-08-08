Рим, 8 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Боснийский нападающий римского футбольного клуба «Рома» Эдин Джеко уже в скором времени может перейти в миланскую команду «Интер». Об этом 8 августа сообщил журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Air Force Футбол

Как указывает источник, переговоры между руководством обеих команд о переходе 35-летнего футболиста могут завершиться в ближайшее время.

При этом отмечается, что агент игрока согласовал его личный контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Также уточняется, что «Интер» ждет от «Ромы» согласия на трансфер и готов закончить эту сделку в течение ближайших часов.

Отметим, в прошедшем сезоне Эдин Джеко сыграл в составе «Ромы» в 38 матчах и отметился в них 13 голами и 5 результативными передачами.