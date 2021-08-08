Барселона, Испания, 8 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси перейдёт в команду «Пари Сен-Жермен». Его слова 8 августа приводит Tuttomercatoweb.

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«Месси перейдёт в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался», — сказал президент каталонской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что «ПСЖ» предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который ранее покинул команду «Барселона», долгосрочный контракт.