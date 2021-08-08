, 10:30 — REGNUM Обществу нужна консолидация, поэтому проект главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири имеет смысл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв:

«Проект строительства новых Городов в Сибири, о котором рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, можно реализовать. Другой вопрос — стоит ли? Просто потому, что это очень дорого, и стоит ли строить новое или лучше модернизировать старое? Но если этот проект рассматривать не с точки зрения экономической эффективности, а с точки зрения мобилизационной, тогда у него появляется смысл.

Тактически это проект реализуем, где-то даже в бесконечности полезен, но зато он очень дорог, и можно добиться похожих результатов за счёт модернизации, а не за счёт строительства нового. Но как мобилизационный проект, как проект освоения новых территорий, он имеет смысл.

Потому что новый город — это город, который будет построен в какой-то такой точке пространства, где раньше города не было. Это с одной стороны очень дорого, потому что необходимо с нуля инфраструктуру создавать — транспортную, логистическую. Но с другой стороны — эта территория станет освоенной.

С пространственной и мобилизационной сторон для мобилизации общества нужна большая цель. Как я понимаю, Сергей Шойгу именно для этой цели и продвигает проект. Не просто — «мы умрём без этих пяти городов». Эти населённые пункты и будут целью, которую поставят перед обществом. С мобилизационной точки зрения этот проект нужен».

Напомним, ранее Дмитрий Журавлёв отмечал, что с позиции Минобороны РФ построить в Сибири новые города необходимо потому, что нужно осваивать территории, которые мы начали забрасывать.

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