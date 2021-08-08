Москва, , 10:23 — REGNUM С позиции минфина РФ такой проект, как строительство новых крупных городов в Сибири лучше не затевать, потому что деньги можно потратить более эффективно. Но с позиции Минобороны РФ это стоит сделать потому, что нужно осваивать территории, которые мы начали забрасывать практически в 12-е годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу построить несколько новых городов — миллионников в Сибири.

Сибирь radickraphicov

По мнению эксперта, такой проект способен мобилизовать общество, как при строительстве БАМа.

«Это вопрос стратегического выбора: мы что хотим? Эффективно вложить деньги и повысить уровень жизни или хотим дать обществу новый толчок? В конце концов, толчок тоже даст экономическую эффективность, но она будет не сразу и потребует гигантских вложений на начальном этапе», — считает Дмитрий Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько доводов того, почему стоит поддержать предложение министра обороны Сергея Шойгу о необходимости возведения в Сибири трех, а лучше пяти крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300−500 тыс. человек, в своём телеграм-канале дал доктор экономических наук Никита Кричевский. По его мнению, что комплексное освоение Сибири — наш исторический долг перед предками.

Читайте также: Кричевский рассказал, зачем России и Шойгу нужны новые города в Сибири