Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 8 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за плохой видимости задержаны рейсы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Boeing 737-8 MAX Самолёт

На рейсы зарегистрировано 300 пассажиров, из них 8 несовершеннолетних. В соответствии с авиационными правилами авиакомпании «S7 Airlines» и «ИрАэро» оказывают пассажирам необходимые услуги, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что аналогичные задержки рейсов произошли в аэропорту Сургута (ХМАО).