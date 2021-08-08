Вашингтон, 8 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Актёрский состав второго сезона сериала HBO «Эйфория» пополнили рэп-исполнитель Доминик Файк, Минка Келли и Деметриус Фленори-младший. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

JasonParis HBO

Минка Келли известна по ролям в сериале «Титаны» и фильме «Дворецкий». Предполагается, что в «Эйфории» она сыграет наркозависимую домохозяйку.

Рэп-исполнитель Доминик Файк впервые выступит в роли актёра. Подробная информация о персонаже, которого сыграет рэпер, не раскрывается.

Производство второго сезона сериала «Эйфория» началось в 2021 году. Дата выхода ещё не анонсирована.

Первый сезон сериала вышел в 2019 году. В основе сюжета лежит история старшеклассницы по имени Ру, которая борется с наркозависимостью.