Вашингтон, 8 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Новым президентом профсоюза игроков североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) избран атакующий защитник баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум. Об этом 8 августа сообщает Hoops Rumors.

(сс) Taken Баскетбол

Уточняется, что разыгрывающий команды «Финикс Санз» Крис Пол, находившийся на этом посту до избрания Макколлума, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на третий четырехлетний срок.

Также указывается, что вице-президентом профсоюза игроков НБА избрали Гранта Уильямса, а другими членами исполнительного комитета были избраны Андре Игуодала (первый вице-президент), Харрисон Барнс (секретарь-казначей), а также вице-президентами стали Бисмак Бийомбо, Малкольм Брогдон, Джейлен Браун, Кайри Ирвинг и Гарретт Темпл.

Отметим, до этого Си Джей Макколлум с 2018 года занимал пост вице-президента профсоюза игроков НБА.