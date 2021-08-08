Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 8 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) в доме, где 7 августа произошёл взрыв бытового газа, ведётся обследование конструкций здания и стен. Необходимо установить, есть ли угроза обрушения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Дом, де произошёл взрыв

Напомним, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошёл в одной из квартир на третьем этаже жилого дома, расположенного по улице Молодежной, 7 г. В результате пострадал мужчина 38 лет, который с ожогами кистей рук был доставлен в больницу. Была частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде.

Жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. При необходимости им будут предоставлены квартиры из маневренного фонда, отметили в мэрии

Угрозы для соседних подъездов нет. Принято решение поэтапно восстановить подачу коммунальных ресурсов.