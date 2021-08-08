Пермь, 8 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется местная жительница, которую обвиняют в нападении на полицейского, сообщает СУ СКР по региону.

Нападение

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июня 2021 года. Пьяная женщина дебоширила, употребляла алкоголь в салоне красоты и оскорбляла нецензурно сотрудников учреждения. Требования прибывших по тревожному сигналу полицейских женщина проигнорировала. Более того, она умышленно применила насилие в отношении правоохранителя. В результате злоумышленница попала под уголовное преследование.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Пермячке инкриминируют преступление по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).