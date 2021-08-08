Пермь, 8 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост числа пожаров и их жертв. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

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За семь месяцев 2021 года зарегистрировано 2895 пожаров, что на 21% превышает прошлогодний показатель. Жертвами пожаров стали 177 человек в том числе 17 детей. За семь месяцев прошлого года при пожарах погиб 61 человек, в том числе двое детей.

В министерстве отметили, что подразделениями противопожарной службы активно проводилась работа по профилактике пожаров среди населения. Тем не менее, учитывая общую обстановку с пожарами в регионе, которая складывалась из особенностей нынешнего пожароопасного периода (жаркая погода и, как следствие, увеличение числа выездов на загорание травы и мусора), число пожаров увеличилось. В связи с этим профилактическую работу решено усилить во взаимодействии с органами местного самоуправления.