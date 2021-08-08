Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Группа из 14 членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США призвала министерство торговли США внести китайскую компанию Honor в чёрный список. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Смартфон Honor (сс) Maurizio Pesce Follow

Республиканцы во главе с Майклом Макколом напомнили, что компания Honor была выделена из гиганта Huawei, в отношении которого правительство США ввело санкции в 2019 году. Политики заявили, что Huawei продала Honor, чтобы избежать влияния этих санкций. Авторы письма призвали внести Honor в чёрный список вслед за Huawei.

Правительство США внесло китайскую компанию Huawei в чёрный список в мае 2019 года. Из-за этого Huawei лишилась доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению.

В ноябре 2020 года Huawei продала подразделение Honor консорциуму из 30 компаний. После этого Honor вновь смогла закупать комплектующие и программное обеспечение в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2021 года в Huawei зафиксировали рекордное падение прибыли потребительского подразделения.

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