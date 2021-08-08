Хьюстон, США, 8 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Французский боец смешанного стиля (ММА) Сирил Ган победил досрочно американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 265, который проходил в Хьюстоне (США). Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Нокаут

В третьем раунде француз смог потрясти своего оппонента несколькими точными ударами в голову, после чего американец упал на колени и закрыл ее от безответных ударов, которые продолжал наносить Ган. После этого рефери присудил Льюису поражение нокаутом.

Отметим, это десятая победа (семь — досрочно) в активе 31-летнего ни разу непобеждённого Сирила Гана. Для 36-летнего Деррика Льюиса это поражение стало восьмым при 25 (21 — досрочно) победах.