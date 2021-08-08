Оренбург, 8 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Оренбурге повторно объявили аукцион на проведение ремонта кровли здания школы № 67. Но и эти торги могут не состояться. В этом случае летом произведут лишь частичные ремонтные работы. Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбург-официально».

Пресс-служба администрации Оренбурга Школа

В мэрии подчеркнули, что руководство школы не занимается сбором денежных средств с родителей. Чиновники контролируют ситуацию с ремонтом здания.

В горадминистрации причиной срыва тендера назвали значительный рост цен на строительные материалы. В результате ни одна строительная организация не вышла на торги. В настоящее время торги объявлены повторно. Итоги подведут 17 августа.

Если аукцион в очередной раз не состоится, то будет произведён частичный ремонт по устранению протечек. А основные работы перенесут на лето 2022 года. Денежные средства на ремонт выделяются из федерального и местного бюджетов.

«Учебный год в школе № 67 начнётся 1 сентября, угрозы для учеников здание не представляет», — заявили в мэрии.