Анкара, 8 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции с участием автобуса погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 18 получили ранения. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают местные власти.

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Сообщается, что ДТП произошло в 4:40 (время совпадает с московским) в районе города Балыкесир на западе Турции. Рейсовый автобус следовал из Балыкесира в Эдремит. Автобус потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.

11 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больницах. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, они были госпитализированы в пять больниц.

Стоит отметить, что это уже второе крупное ДТП в Турции за последение два дня. 7 августа рейсовый автобус разбился в провинции Маниса на западе страны, погибли девять человек, ещё 30 получили ранения.