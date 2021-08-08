Токио, 8 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Во время проведения летних Олимпийских игр в Токио ни один спортсмен из России в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом. Об этом 8 августа рассказал главный врач российской национальной команды на Играх Андрей Жолинский.

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«Важно, что в этих 0,02% (спортсменов, заболевших на Олимпиаде) не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне. Это комплекс мероприятий, проведенный еще задолго до Олимпийских игр», — приводит его слова ТАСС.

При этом из-за SARS-CoV-2 в Играх не приняли участие два российских спортсмена — каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. У первой коронавирус был выявлен по прилете в Токио в аэропорту, а у второго — перед его вылетом в столицу Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 26 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено на летней Олимпиаде в Токио за прошедшие сутки.