Якутск, 8 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В шести районах Якутии лесные пожары находятся на подступах к населенным пунктам. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Planet.iitp.ru Якутия в огне лесных пожаров — снимок из космоса

По словам Садовникова, в настоящее время на территории Якутии проводятся работы по тушению 71 природного пожара. В тушении задействован 3601 человек при 510 единицах техники.

На особом контроле оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами находятся природные возгорания на территории населенных пунктов Бясь-Кюёль, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар — Кобяйского, Ытык Кюёль — Таттинского, Кырыкый, Хомустах — Верхневилюйского, Кылайы — Усть-Алданского, Ударник — Томпонского районов.

Пожары уже на подступах к населенным пунктам в шести районах Якутии. Наращиваются дополнительные силы на этих наиболее опасных направлениях. Существенная угроза нависла над населёнными пунктами Кюёрелях и Кептин. Огонь полыхает в 1,5 километра от села Ситте, в 2 километрах от поселка Сангар и в восьми-семи километрах от поселка Кобяй.

В тушении пожаров задействованы пять самолетов.