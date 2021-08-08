Вашингтон, 8 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Американская компания Qualcomm перебила предложение канадской Magna International по приобретению шведского производителя автозапчастей Veoneer. Об этом сообщает агентство Reuters.

Maurizio Pesce Qualcomm

Ранее базирующаяся в Канаде компания Magna International объявила о возможном поглощении производителя автозапчастей Veoneer. Magna International предложила за эту сделку $3,8 млрд.

Предложение канадской компании перебил американский производитель чипов Qualcomm, наращивающий свои возможности в автомобильной промышленности. Qualcomm уже сотрудничает с Veoneer в рамках разработки программного обеспечения и микросхем для системы поддержки водителя Arriver.

В Qualcomm заявили о готовности потратить $4,6 млрд на приобретение Veoneer. Окончательное решение о возможном слиянии примет совет директоров шведской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для беспилотных и частично автономных автомобилей.