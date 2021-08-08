Кувандык, Оренбургская область, 8 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области 7 августа в заповеднике Шайтан-Тау ликвидировали пожар, на борьбу с которым ушло четыре дня. Информация об этом опубликована в Instagram-акаунте заповедников Оренбуржья.

Instagram.com/ заповедники Оренбуржья Последствия пожара в заповеднике

Площадь территории, пораженной огнём, составила 30 га. В тушении пожара участвовало 12 сотрудников заповедника и пять единиц техники.

Стоит отметить, из-за пожара отменили бронь всех домиков туристического комплекса «Горный дуб» и прекратили работу экологических троп «Летопись природы» и «Очарованный странник». Возгорание на западе заповедника возникло из-за удара молнии.

Сотрудники заповедника обратили внимание на то, что существует угроза перехода огня с пожара, полыхающего в Башкирии. «Пожар спускается по хребту Шайтан-Тау и может перейти на территорию Оренбургской области, в частности, на территорию заповедника», — сказали в объединенной дирекции «Заповедники Оренбуржья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кувандыкском районе Оренбургской области ввели режим ЧС по причине природного пожара.