8 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Иракские археологи счастливы вновь прикоснуться к сокровищам, которые они уже считали утраченными. Как заявил директор Иракского института сохранения древностей и наследия Абдулла Хоршид Кадер, в стране приступили к восстановлению музеев и мест археологических раскопок, которые были повреждены в годы войны.

Станислав Тарасов, , 10:49 — REGNUM



Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

США вернули Ираку 17 тысяч археологических артефактов, украденных из музеев после вторжения американской армии в 2003 году. Сокровища были доставлены в Багдад на самолете премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, который встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Министр культуры Ирака Хасан Назим назвал такую реституцию «беспрецедентной». По его словам, это крупнейшее возвращение древностей «стало результатом многомесячных усилий иракских властей». Речь идет о предпринятой США второй акции по возвращению в Ирак вывезенных незаконным способом артефактов. Первый состоялся в 2006 году, когда Багдаду была возвращена статуя шумерского царя Энтемены из Национального музея Ирака. А сейчас статистика такова: из 15 тысяч экспонатов Национального музея в Багдаде удалось вернуть только около 4 тысяч. Часть возвращенных Ираку артефактов была изъята таможенными органами, другие были приобретены различными университетами и музеями. По оценке министерства туризма и древностей Ирака, в 2003—2004 годах после американского вторжения в страну из нее было вывезено более 130 тысяч культурно-исторических ценностей, а вернуть удалось пока всего 10%.

Национальный музей Ирака Zzztriple2000

Эксперты считают разграбление иракских музеев (Багдадского, Мосульского и т. д.) крупнейшей культурной катастрофой века. В них были представлены коллекции доисторического, шумерского, ассирийского, вавилонского и исламского периодов. После американского вторжения из музеев и библиотек Ирака было похищено около 200 тыс. предметов искусства и культуры, большинство из которых представляет общемировую ценность, включая шедевры древнейших цивилизаций Ура, Шумера, Вавилона, Ассирии и других государств. Более того, многие из них уже уничтожены и не подлежат восстановлению. При этом свидетельства, собранные волонтерами ближневосточного офиса Стрингерского бюро международных расследований, показывают, что массовое разграбление иракских исторических музеев было системным и спланированным — у американцев всегда был особый интерес к древней Месопотамии, где формировались древнейшие государства и культуры, колыбель цивилизаций.

Большая часть вывезенных из Ирака артефактов, конечно, перекочевала на черный рынок, где сохраняется большой спрос на исторические ценности с Ближнего Востока. Даже крупнейшие аукционные дома не стесняются выставлять на продажу украденные в Ираке ценности. Так, в 2008 году с торгов Christie’s в Нью-Йорке только в последний момент были сняты уникальные золотые серьги из сокровищ, найденных при раскопках ассирийской столицы Нимруда на севере Ирака. Сейчас фактом является то, что в Ираке почти все памятники древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона повреждены или уничтожены, а крупнейшие исторические музеи страны основательно вычищены. Вспомним, как осенью 2012 года разгорелся скандал, когда стали известны свидетельства переводчика, лично наблюдавшего за погрузкой ящиков с архивами иракских евреев в американские транспортные самолеты. Большинство ценнейших документов из собрания еврейской общины Ирака, по словам представителя министерства туризма и древностей Али Абдул Хасана, датируется периодом Вавилонского пленения (VI в. до н. э.). А для спасения Вавилона пришлось создавать даже специальную комиссию ЮНЕСКО.

Статуя Этмены (сс) Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)

Ирак требовал и требует у США вернуть награбленные артефакты. На этом поприще идет жестокая война. В марте 2011 года СМИ обошло сообщение: доктор Дони Джордж, ученый, ассириец по национальности, скончался от внезапного сердечного приступа в аэропорту канадского города Торонто. Он спешил выступить перед канадскими слушателями с лекцией, посвященной поиску сокровищ, похищенных из иракских музеев. Начиная с 2003 года главной заботой Джорджа была борьба за возвращение на родину ценностей, украденных американцами из музеев и похищенных с мест археологических раскопок в Ираке. Джордж никогда не скрывал, что правительство США замешано в запланированной краже художественных сокровищ Ирака.

Но как бы то ни было, иракские археологи счастливы вновь прикоснуться к сокровищам, которые они уже считали утраченными. Как заявил директор Иракского института сохранения древностей и наследия Абдулла Хоршид Кадер, в стране приступили к восстановлению музеев и мест археологических раскопок, которые были повреждены в годы войны. Он выразил надежду, что и другие страны, а не только США, помогут вернуть на родину украденные исторические сокровища.