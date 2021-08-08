Хьюстон, США, 8 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев победил представителя США Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 265, который проходил в Хьюстоне. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из Киргизии.

Отметим, эта победа стала десятой (семь — досрочно) и четвертой подряд в активе 28-летнего Рафаэля Физиева при одном поражении. Для 34-летнего Бобби Грина это поражение стало 12-м при 27 (17 — досрочно) победах.