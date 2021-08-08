Москва, 8 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки удалось потушить 51 природный пожар. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает Авиалесоохрана.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

Сообщается, что лесопожарные службы страны за прошедшие сутки потушили 51 природный пожар на площади 1379 гектаров.

Уточняется, что к полуночи 8 августа на территории России действовали 174 лесных пожара на площади 1 542 272 гектара. Идет активное тушение этих возгораний.

Наибольшая площадь пожаров сохраняется в Якутии, там действуют 90 природных пожаров на площади 1 395 403 гектара.