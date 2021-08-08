Иркутск, 8 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» может быть перенесён на октябрь 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев агентству ТАСС.

Александр Куликов ИА REGNUM Денис Мацуев

Очередной ежегодный фестиваль академической музыки должен пройти в Иркутске в сентябре. Народный артист России рассказал, что мероприятие может быть сдвинуто на месяц по эпидемиологическим показаниям.

«Мы на связи с губернатором и, как только будет возможность, проведём фестиваль. Пока есть ориентир — середина октября», — сообщил Мацуев.

Фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит в Иркутске с 2004 года. В этом году фестиваль впервые может пройти дважды — из-за пандемии мероприятие 2020 года было проведено в феврале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве стартовал творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».