Прага, , 08:55 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что его стране нужно заново выстраивать политические отношения с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью газете Právo.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение», — сказал министр Кулганек.

Он также отметил, что собрал в МИД Чехии круглый стол для представителей чешских парламентских партий, с целью провести дискуссию о том, какие у чешских властей представления об отношениях с Россией. Чтобы начать налаживать отношения с Россией внутри самой Чехии нужна максимально широкая политическая поддержка этого процесса.

Также глава МИД подчеркнул, что новому правительству Чехии, которое будет сформировано по итогам предстоящих парламентских выборов, нужно будет решать вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой. Что касается своей роли, то Кулганек готов помочь этому процессу и провести аудит российско-чешских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-чешские отношения тотально испортились после нелепых обвинений со стороны чешских властей в адрес России о том, что Москва якобы причастна к взрывам на скаладах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Предъявив эти голословные обвинения, власти Чехии начали высылку российских дипломатов.