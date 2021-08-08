Прага, 8 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что его стране нужно заново выстраивать политические отношения с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью газете Právo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение», — сказал министр Кулганек.

Он также отметил, что собрал в МИД Чехии круглый стол для представителей чешских парламентских партий с целью провести дискуссию о том, какие у чешских властей представления об отношениях с Россией. Чтобы начать налаживать отношения с Россией, внутри самой Чехии нужна максимально широкая политическая поддержка этого процесса.

Также глава МИД подчеркнул, что новому правительству Чехии, которое будет сформировано по итогам предстоящих парламентских выборов, нужно будет решать вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой. Что касается своей роли, то Кулганек готов помочь этому процессу и провести аудит российско-чешских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-чешские отношения тотально испортились после нелепых обвинений со стороны чешских властей в адрес России в том, что Москва якобы причастна к взрывам на скаладах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Предъявив эти голословные обвинения, власти Чехии начали высылку российских дипломатов.