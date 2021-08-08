Москва, 8 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. План главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по строительству нескольких крупных городов в Сибири способствует не только развитию науки и промышленности региона. Также это придаст мощный стимул для системы высшего и среднего профессионального образования, малого бизнеса, строительной и транспортной отраслей. Об этом пишет авторитетный телеграм-канал «Регионал»:

Аполлинарий Михайлович Васнецов. Сибирь. 1894

«Конечно, это будут современные города с комфортной благоустроенной городской средой — новые точки притяжения для россиян».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве нескольких крупных городов-агломераций в Сибири — это огромный, амбициозный проект, который в состоянии оказать региону не только психологическое, но и экономическое огромное воздействие, сообщила политолог Анна Фёдорова.

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