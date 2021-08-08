Москва, , 08:08 — REGNUM Коррупция в оборонной промышленности России должна караться смертной казнью, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

Соловьёв задал вопрос о текущем состоянии российской ракетно-космической отрасли. Ведущий напомнил о громких антикоррупционных делах в последние годы.

«С моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками», — ответил глава госкорпорации.

Рогозин объяснил, что такие преступления не сводятся к простому хищению государственной собственности. Они также снижают оборонную безопасность страны, потворствуя возможным агрессорам.

Главной задачей руководства аэрокосмической промышленности Рогозин назвал наведение порядка в отрасли. Он напомнил, что бюджет Роскосмоса в 12 раз меньше, чем у американского аэрокосмического агентства NASA.

«Поэтому каждый рубль должен быть таким, чтобы он дошёл до конечного результата», — подытожил Рогозин.

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