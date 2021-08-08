Москва, 8 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. При использовании простых кнопочных телефонов возникает меньше рисков утечки личных данных, чем в случае современных смартфонов. Об этом сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм».

Мобильный кнопочный телефон

Эксперт отметил, что современные смартфоны могут выполнять множество функций, включая использование социальных сетей, интернет-банкинга и другие. Однако подобные приложения запрашивают доступ к SMS-сообщениям и другим личным данным.

Щельцин объяснил, что для сохранения высокого уровня информационной безопасности пользователи часто делают выбор в пользу менее функциональных, но более надёжных устройств. Кнопочные телефоны не передают данные о местоположении, SMS-сообщениях и другой информации.

«Всё это также кратно повышает безопасность», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Apple раскрыли планы по сканированию фотографий пользователей смартфонов iPhone и других устройств компании. В Apple заявили, что это позволит выявлять случаи жесткого обращения с детьми.