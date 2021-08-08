Эксперт назвал преимущество кнопочных телефонов
Москва, 8 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. При использовании простых кнопочных телефонов возникает меньше рисков утечки личных данных, чем в случае современных смартфонов. Об этом сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм».
Эксперт отметил, что современные смартфоны могут выполнять множество функций, включая использование социальных сетей, интернет-банкинга и другие. Однако подобные приложения запрашивают доступ к SMS-сообщениям и другим личным данным.
Щельцин объяснил, что для сохранения высокого уровня информационной безопасности пользователи часто делают выбор в пользу менее функциональных, но более надёжных устройств. Кнопочные телефоны не передают данные о местоположении, SMS-сообщениях и другой информации.
«Всё это также кратно повышает безопасность», — подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Apple раскрыли планы по сканированию фотографий пользователей смартфонов iPhone и других устройств компании. В Apple заявили, что это позволит выявлять случаи жесткого обращения с детьми.