Москва, , 07:41 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский изложил несколько доводов того, почему он поддерживает предложение министра обороны Сергея Шойгу о необходимости возведения в Сибири трех, а лучше пяти крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300−500 тыс. человек. В своем телеграм-канале он также отметил, что комплексное освоение Сибири — наш исторический долг перед предками:

Сила Сибири. Работа Ольги Хомовой, Сургут © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

«Давайте по пунктам, хотя прежде скажу, что я предложение Шойгу поддерживаю. Первое. Шойгу последователен в отстаивании идеи переноса столицы в Сибирь. На моей памяти, Шойгу впервые заговорил об этом еще в 2012 г. Причем, на мой взгляд, это абсолютно здравая идея, так как позволит приостановить миграцию в центральные регионы.

Второе. Москва объективно и давно нуждается в разгрузке от столичных функций — жить в городе становится все сложнее, если не сказать — на грани возможного. По разным оценкам, сегодня в Московской агломерации проживают порядка 25 млн человек — больше 17% населения страны. Если раньше Москва была продуктовым хабом (пресловутая «электричка из Москвы», та, что длинная, зеленая и колбасой пахнет), то теперь она хаб ресурсный, в первую очередь, финансовый и, само собой, транспортно-логистический.

Третье. В мировой практике подобных примеров переноса столиц множество. Самый близкий и по времени, и ментально — перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану. Если уж у наших соседей нашлись ресурсы на этот шаг, то что говорить о России? Дальше можем вспомнить Австралию, Бразилию, США, Швейцарию, ЮАР, да мало ли.

Четвёртое. Насчет сибирских городов-миллионников. Осмелюсь напомнить, что проблемы у Омска начались после того, как бывшая «Сибнефть», главный региональный бюджетообразующий налогоплательщик, поменяла собственника («Газпром») и прописку (Москва). Почему нужно было делать тот налоговый кульбит, лично я до сих пор понять не могу. Красноярск — приблизительно та же история с тем отличием, что «Норникель» и «Русал» еще в нулевые легально, к сожалению, сократили перечисления в бюджет в десятки раз. Кстати, идею переноса если не столицы, то части федеральных ведомств и крупных компаний в Сибирь в июне 2021 г. во время «прямой линии» поддержал Владимир Путин, хоть и допустил, что такой шаг не решит всех проблем региона. В конце концов, что мешает иметь несколько городов со столичным статусом, как формальным, так и неформальным?

Пятое. Рациональность идеи Шойгу еще и в том, что новые и, что более важно, современные города будут построены с нуля, с заранее принятым градостроительным планом (каждый, кто сталкивался с ремонтом, знает, что лучше создавать наново, чем переделывать). Многие современные российские города, да хоть те же Москва с Питером, представляют собой эдакие «шанхайчики», где существуют исторические центры, а дальше город развиваются как бог на душу положит. С этим уже ничего не поделаешь, посмотрите на столицу.

Шестое. По поводу денег — вопрос неактуальный. Деньги в России есть и много, наверное, больше, чем когда-либо. Это и международные резервы, и входящий в них ФНБ, и многотриллионные банковские пассивы, и санкции, и существенное ужесточение налогового администрирования, за что правительству отдельная благодарность. Да и с привлечением инвестиций проблем не будет, я уже не говорю про новые рабочие места. Что до комплексного развития территорий, полагаю, здесь скептиков не будет.

К тому же Шойгу сразу заявил, что новые города станут различными научно-промышленными и экономическими центрами. Седьмое. Конструктивной критики предложения Шойгу нет. Если кто-то и высказывается, то в лучшем случае пытаясь отломить кусочек хайпа, в худшем — следуя предвыборной конъюнктуре, согласно которой чем хуже правящей партии, тем лучше оппозиции.

Выборы через полтора месяца станут достоянием истории, а сибирские проблемы останутся. Решать их так или иначе все равно придется. В противном случае рассчитывать на поступательное движение России к процветанию не приходится. Как бы пафосно это ни звучало, но комплексное освоение Сибири — наш исторический долг перед предками. Есть ли другие варианты?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее предложение Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых крупных городов-агломераций эксперт ЭИСИ Александр Рудаков назвал революционным, по его мнению, это — новая концепция национальной мечты.

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