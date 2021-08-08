Вашингтон, 8 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Невидимый для человеческого глаза плотоядный клещ атаковал жителей города Вашингтона в американском округе Колумбия. Об этом 8 августа сообщает Fox News.

Chris Widga Насекомое в янтаре

Разглядеть назойливого клеща невозможно, но после его укусов у людей через несколько часов на теле появляются язвы и сыпь. Учёные установили, что появление клеща связано с жизненным циклом периодических цикад, которые проявляют активность раз в 17 лет.

Цикады являются своего рода «транспортом» для микроскопических паразитов. Ожидается, что клещи будут терроризировать жителей Вашингтона до поздней осени, после чего исчезнут сами собой на несколько лет, до следующего активного жизненного цикла периодических цикад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за первое полугодие от укусов животных пострадали более 173 тыс. жителей России.