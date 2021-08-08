Москва, 8 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» при стыковке с Международной космической станцией произошло из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления», — ответил Рогозин на вопрос ведущего о причинах проблемы при стыковке.

Глава Роскосмоса напомнил о непростой судьбе модуля, который разрабатывался более десяти лет. Из-за этого в конструкции «Науки» использовались некоторые компоненты, которые не могли функционировать в автоматическом режиме.

Рогозин обратил внимание на то, что на модуле сохранились установленные изначально маршевые двигатели. Поэтому все восемь суток полёт модуля контролировался специальной группой, в которую вошли специалисты по двигателям, системам управления, наземным измерительным пунктам и другие эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома «Байконур». 29 июля модуль был пристыкован в автоматическом режиме к стыковочному узлу модуля «Звезда».