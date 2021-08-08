Чикаго, США, 8 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции пострадали в результате перестрелки в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. ОБ этом 8 августа сообщает информационный портал Intel Point ALERTS.

Lisa Roe Стрельба

По предварительным данным, стрелявший выстрелил с близкого расстояния в офицеров полиции. Пострадавшие полицейские были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Позднее один из офицеров полиции скончался от полученных ран.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, открывшем стрельбу по сотрудникам полиции на востоке Франции.