Веллингтон, 8 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Пять человек погибли, один получил серьёзные травмы в результате ДТП в городе Тимару на Южном острове Новой Зеландии. Об этом 8 августа сообщила газета The New Zealand Herald.

ДТП

Авария произошла вечером 7 августа. Автомобиль на полном ходу въехал в бетонную опору линии электропередачи. В автомобиле находилось шесть человек, при этом один из них ехал в багажнике. Все, кроме водителя, погибли на месте. Водитель был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что всем пяти погибшим пассажирам автомобиля было не более 16-ти лет, водителю исполнилось 19 лет. Также уточняется, что пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности и находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств и причин трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса на западе Турции.