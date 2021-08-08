Лондон, 8 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Новость о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 истребителями Королевских ВВС, опубликованная 7 августа таблоидом The Daily Mail, вызвала активный отклик у читателей материала.

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочный самолет Ту-142

В пресс-службе ВВС Великобритании сообщили о вылете истребителей Typhoon на «перехват» двух российских Ту-142. При этом о нарушении воздушного пространства Великобритании не заявлялось, российские самолёты якобы были «в районе интересов Великобритании», и за ними осуществлялась слежка.

Читатели с большой долей юмора отреагировали на публикацию, отметив, что Королевским ВВС следует больше беспокоиться о нелегальных мигрантах, которые постоянно совершают заплывы на резиновых лодках через пролив Ла-Манш.

«Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах», — заметил один из комментаторов.

Также британцы справедливо указали, что «район интересов» ещё не является воздушным пространством Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота осуществили полёт в северо-восточные районы Атлантики, совместно отработав учебные задачи с российскими боевыми кораблями в океанской зоне.