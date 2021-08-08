Лондон, 8 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Человека с порезанной рукой, прыгнувшего в Темзу с Вестминстерского моста, разыскивает полиция Лондона. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Сообщения о человеке с израненной рукой, который прыгнул в Темзу, поступили в полицию около 19:52 по местному времени. Очевидцы произошедшего уточнили, что человек, прыгнувший в воду с Вестминстерского моста, никому не угрожал.

В настоящее время сотрудниками полиции предпринят ряд мероприятий по розыску неизвестного и установлению его личности. Уточняется, что инцидент никак не связан с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного с холодным оружием на мужчину возле станции метро в центре Лондона.