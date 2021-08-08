Штат Калифорния, США, 8 августа, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Средство от паразитов может оказаться эффективным и при лечении COVID-19, утверждают американские учёные из научно-исследовательского института Скриппса в штате Калифорния. Результаты исследования были опубликованы 7 августа в научном журнале ACS Infectious Disease.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Учёные поясняют, что в таблетках от глистов содержатся салициланилиды, которые уже около 10−15 лет известны как эффективное средство против определённых вирусов. Специалисты предположили, что салициланилид может справиться и с некоторыми мутациями коронавируса.

При этом исследователи уточняют, что зона действия таких препаратов обычно ограничена кишечником, и они могут оказаться токсичными. Отмечается, что масштабных исследований этого препарата на людях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией не проводилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, может ли чёрный тмин использоваться в качестве профилактического средства от коронавирусной пневмонии.