Макао, Китай, 8 августа, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Тестирование на коронавирусную инфекцию всего населения завершено органами здравоохранения в китайском специальном административном районе Макао. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба властей района.

Макао

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Всего были протестированы на коронавирус около 716 тыс. человек. Все результаты тестов были подтверждены, положительных тестов не выявлено. Массовое тестирование проживающих в Макао было проведено после выявления здесь 3 июля заражения дельта-штаммом коронавируса четырёх человек, которые являются членами одной семьи. Это первый локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, выявленный в Макао за последние 400 дней.

Опасаясь вспышки заболевания, власти приняли решение о приостановке работы всех развлекательных заведений, кроме казино, и массовом тестировании населения на коронавирус. С начала пандемии в Макао было зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, из них большая часть была завозная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Китая направили в портовые города страны 20 рабочих групп для координации работы по предотвращению распространения коронавируса.