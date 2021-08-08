Лондон, 8 августа, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Подать в суд на принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, может американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая ранее британского принца в совершённом в отношении неё акте насилия. Об этом 8 августа сообщил адвокат предполагаемой потерпевшей Дэвид Бойс в интервью газете Mail On Sunday.

World Economic Forum Принц Эндрю

Юрист уточнил, что Джуфре ещё не определилась до конца в своём решении. В случае, если иск к принцу Эндрю будет подан, заявление женщины будет состоять из обвинений в «сексуальном насилии и причинении физического и морального ущерба». Отмечается, что 37-летняя Джуфре, предположительно, стала жертвой насилия в возрасте до 18 лет.

Напомним, в 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей в связи со скандалом на фоне заявлений Джуфре, что она стала жертвой насилия с участием принца Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Британский принц был дружен с финансистом Джеффри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо могут предъявить обвинения в сексуальном насилии.