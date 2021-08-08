Киев, 8 августа, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2, экипаж которого незаконно совершал перелёт в Румынию, перехватил у границы над Карпатскими горами истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Пролёт самолёта Ан-2 был зафиксирован пограничными службами Украины утром 7 августа над городом Косов в Ивано-Франковской области. Для перехвата воздушного судна с военного аэродрома был поднят истребитель МиГ-29. После перехвата авиаборт совершил вынужденную посадку на одном из аэродромов в Коломые.

Правонарушители попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны. Утверждается, что на борту самолёта Ан-2 находились контрабандисты, которые пытались переправить груз контрафактных сигарет в Румынию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании на Украине подозреваемых в попытке незаконного вывоза за пределы страны деталей от зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малого и дальнего радиуса действия.