Елизавета Коробова, 8 августа 2021, 10:48 — REGNUM Решение Роскомнадзора потребовать от Facebook разблокировать личную страницу политика Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела такие ограничения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 августа в социальной сети Facebook.

Виктор Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем.. 1913-1918
Виктор Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем.. 1913-1918

«Патриот Прилепин без американского Facebook жить не может? А почему? Есть же отечественные социальные сети. «Одноклассники» ему в помощь!» — указывает Evgeni T.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что российский политик зачем-то решил бороться в суде с американской компанией, которая не даёт ему пропагандировать свои идеи на своей площадке.

«Ненавидит Америку, но не может без американского «Фейсбука». Ну и как относиться к такому фанатам Прилепина?» — задаётся вопросом Amirjon A.

Доступ в Фейсбук
Доступ в Фейсбук
(сс)downloadsource.fr

Некоторые комментаторы отмечают, что Прилепин поступает правильно, потому что Facebook зарабатывает свои миллиарды в том числе и в России, поэтому должен отвечать перед российским законодательством.

«Молодец! В России нужно соблюдать российские законы! Нечего у нас тут свободе слова мешать!» — пишет Лидия Т.

Часть людей считает, что в России возникла практика судебных процессов с крупными иностранными компаниями, что является хорошим достижением нашей страны.

«Между тем полезно узнать, что в России принят ряд законов и подзаконных актов, согласно которым граждане страны имеют право судиться с иностранными соцсетями в российских судах. И практика показывает, что первые иски к «Фейсбуку» уже два года идут. И не нужно смеяться, наши люди должны быть защищены», — считает Ирина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Facebook необходимо оштрафовать на крупную сумму и направить средства на пользу Российской Федерации.

«Надо оштрафовать этот Facebook на миллиард и передать полученные средства на развитие отечественной интернет-инфраструктуры и сервисы. Всё на благо Родины!» — поделился своим мнением Post R.

Захар Прилепин
Захар Прилепин
Bestalex

Отдельные комментаторы отмечают, что Прилепин может свободно пользоваться российскими социальными сетями, поэтому данный судебный процесс не выглядит как безальтернативная мера.

«Судебные процессы с иностранной компанией, которая решила заткнуть рот российскому политику, — это дело, конечно, правильное, только вот непонятно, на кого ориентируется Прилепин в своей агитационной деятельности: на американцев или всё-таки на граждан России, которые в большинстве своём сидят в российских соцсетях», — написал Евгений Ч.

Напомним, 6 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о том, что ведомство потребовало от Facebook разблокировать личную страницу политика Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела такие ограничения.