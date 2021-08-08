8 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:48 — REGNUM Решение Роскомнадзора потребовать от Facebook разблокировать личную страницу политика Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела такие ограничения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 августа в социальной сети Facebook.

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«Патриот Прилепин без американского Facebook жить не может? А почему? Есть же отечественные социальные сети. «Одноклассники» ему в помощь!» — указывает Evgeni T.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что российский политик зачем-то решил бороться в суде с американской компанией, которая не даёт ему пропагандировать свои идеи на своей площадке.

«Ненавидит Америку, но не может без американского «Фейсбука». Ну и как относиться к такому фанатам Прилепина?» — задаётся вопросом Amirjon A.

Доступ в Фейсбук (сс)downloadsource.fr

Некоторые комментаторы отмечают, что Прилепин поступает правильно, потому что Facebook зарабатывает свои миллиарды в том числе и в России, поэтому должен отвечать перед российским законодательством.

«Молодец! В России нужно соблюдать российские законы! Нечего у нас тут свободе слова мешать!» — пишет Лидия Т.

Часть людей считает, что в России возникла практика судебных процессов с крупными иностранными компаниями, что является хорошим достижением нашей страны.

«Между тем полезно узнать, что в России принят ряд законов и подзаконных актов, согласно которым граждане страны имеют право судиться с иностранными соцсетями в российских судах. И практика показывает, что первые иски к «Фейсбуку» уже два года идут. И не нужно смеяться, наши люди должны быть защищены», — считает Ирина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Facebook необходимо оштрафовать на крупную сумму и направить средства на пользу Российской Федерации.

«Надо оштрафовать этот Facebook на миллиард и передать полученные средства на развитие отечественной интернет-инфраструктуры и сервисы. Всё на благо Родины!» — поделился своим мнением Post R.

Захар Прилепин Bestalex

Отдельные комментаторы отмечают, что Прилепин может свободно пользоваться российскими социальными сетями, поэтому данный судебный процесс не выглядит как безальтернативная мера.

«Судебные процессы с иностранной компанией, которая решила заткнуть рот российскому политику, — это дело, конечно, правильное, только вот непонятно, на кого ориентируется Прилепин в своей агитационной деятельности: на американцев или всё-таки на граждан России, которые в большинстве своём сидят в российских соцсетях», — написал Евгений Ч.

Напомним, 6 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о том, что ведомство потребовало от Facebook разблокировать личную страницу политика Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела такие ограничения.