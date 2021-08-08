Манагуа , , 02:42 — REGNUM Предстоящие президентские выборы в Никарагуа назвал нелегитимными госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политика было опубликовано 7 августа пресс-службой Белого дома.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению Блинкена, предстоящие президентские выборы в Никарагуа нельзя считать «свободными и честными» после лишения статуса юридического лица последней действительно оппозиционной партии «Граждане за свободу». Как пояснил Блинкен, запрет на участие в выборах оппозиционной партии означает стремление президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо остаться у власти «любой ценой».

Также госсекретарь США напомнил, что до этого в Никарагуа в течение двух месяцев были задержаны «семь кандидатов в президенты и 24 других оппозиционных деятеля, активисты за права человека, лидеры бизнеса, студенты и работники НПО». Блинкен заявил, что после таких действий процесс выборов и итоги «лишились любой степени доверия к ним».

Напомним, Верховный избирательный совет (ВИС) Никарагуа ликвидировал партию «Граждане за свобод"и аннулировал удостоверение личности ее лидера Кармельи Роджерс после обращения Либерально-конституционной партии в ВИС с ходатайством об отказе в регистрации этого оппозиционного объединения из-за двойного гражданства у Роджерс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдвижении действующего президента Никарагуа Ортеги на очередной президентский срок.

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