Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Продюсер Чарльз Ровен рассказал о том, как студия DC принимала решение по поводу «стирания» усов Генри Кавилла в кинокомиксе «Лига справедливости». Об этом 7 августа сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания Генри Кавилл

Ровен отметил, что создателям «Лиги справедливости» приходилось работать над очень сложными сценами во время дополнительных съёмок, и ситуация с усами Кавилла, которые актёр отрастил для картины «Миссия невыполнима: Последствия», заставила их поволноваться. Они очень переживали, что им не удастся качественно убрать их, и практика показала, что волновались они не зря.

«Я бы не сказал, что это было одним из великих решений», — сказал Ровен, при этом пояснив, что в действительности у продюсеров не было выбора, поскольку им нужно было успеть закончить работу над картиной вовремя.

Напомним, после премьеры «Лиги справедливости» ситуация с усами Генри Кавилла превратилась в интернет-мем, поскольку создателям картины не удалось успешно «удалить» усы актёра при помощи компьютерной графики. В мае 2018 года Кавилл объяснил, почему не мог их сбрить. Позже некоторые энтузиасты показали, что «стереть» усы можно было гораздо более качественно, чем это сделали сотрудники DC и Warner Bros.