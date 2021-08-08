Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM Обвинения в уголовном правонарушении могут предъявить губернатору американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи с поступившим на него в прокуратуру заявлением от одной из предполагаемых жертв домогательств. Об этом 7 августа заявил журналистам на пресс-конференции шериф округа Олбани Крейг Эппл.

Эндрю Куомо Pat Arnow

По словам шерифа, одна из женщина, имя которой не разглашается, подала заявление о возбуждении уголовного дела против губернатора Куомо. Она, предположительно, подвергалась ранее домогательствам со стороны губернатора штата Нью-Йорк и является первой из 11 женщин, выступавших с обвинениями в адрес Куомо, которая подала официальную жалобу властям.

Крейг Эппл уточнил, что документ пока не будет опубликован, но отметил, что содержание заявления носит «сексуальный характер». Шериф отметил, что будет проверено множество фактов и опрошено большое количество людей. По итогам анализа полученной информации и допроса свидетелей правоохранители совместно с прокурором округа примут решение о предъявлении уголовных обвинений губернатору Куомо.

Эппл не обозначил временные рамки предстоящего расследования, но пояснил, что на его ход статус обвиняемого никак не повлияет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что продолжавшееся пять месяцев расследование выявило, что губернатор штата Нью-Йорк Куомо домогался нескольких женщин, находившихся у него в подчинении. Однако политик отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что не намерен подавать в отставку.

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