Женева, Швейцария, 8 августа, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 могут в будущем начать называть в честь созвездий. Такое предположение сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 7 августа в интервью британскому изданию Telegraph.

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В настоящее время для обозначения новых штаммов коронавирусной инфекции, представляющих интерес для специалистов или вызывающих опасение, используются буквы греческого алфавита. В случае, если 24 букв не хватит, рассматриваются разные варианты названий.

Как уточнила эксперт ВОЗ, среди других рассматривался и вариант с именами богов древнегреческого пантеона, однако от него в итоге отказались.

«Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями… Мы думали об (именах) греческих богов или богинь, но я сказала: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично», — рассказала Мария Ван Керкхове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штаммы коронавируса получили новые названия, по буквам греческого алфавита, а не по странам, в которых они были впервые обнаружены. Такое решение было принято ВОЗ, чтобы избежать конфликтов с правительствами стран и территорий.