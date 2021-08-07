Вашингтон, 7 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Компания Bethesda может открыть новую студию, которая будет заниматься выпуском ремейков и ремастеров видеоигр. Об этом 7 августа сообщает портал Comicbook.

Bethesda Game Studios Fallout 76

Известный twiter-инсайдер Skullzi заявил, что об этом ему сообщили люди, которые связаны с Bethesda. В первых постах он утверждал, что новая студия будет называться Artifact Studios, но позже написал, что её название будет иметь отношение к игре The Elder Scrolls V: Skyrim. Skullzi отметил, что пока к этой информации стоит отнестись критически.

https://twitter.com/SkullziTV/status/1423734304492998656

Напомним, в марте 2021 года Bethesda перешла под контроль Microsoft, после того, как IT-гигант поглотил её материнскую компанию ZeniMax Media. Многие игры компании впоследствии появились в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass.