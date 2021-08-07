Нью-Йорк, США, 7 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В новом трейлере третьего сезона «Пацанов» создатели сериала показали бывшего молодого человека Старлайт (Эрин Мориарти). Ролик был опубликован 7 августа на YouTube-канале вымышленной компании Vought International.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Видео представляет собой выпуск «новостей», в котором ведущий Кэмерон Коулман рассказывает о жизни Старлайт, Подводного (Чейс Кроуфорд), Королевы Мэйв (Доминик Макеллиготт), Поезда-А (Джесси Т. Ашер) и других супергероев. В какой-то момент видео Коулман говорит о Сверхзвуковом (Майлз Вильянуэва), который состоял в отношениях со Старлайт.

Ожидается, что телеканал Amazon Prime покажет первый эпизод продолжения сериала «Пацаны» осенью 2021 года. В третьем сезоне к проекту присоединился актёр Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), он сыграет супергероя по прозвищу Солдатик (Soldier Boy).