Прага, 7 августа 2021, 23:38 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о том, как можно улучшить российско-чешские взаимоотношения. Об этом сообщает чешская газета Pravo.
Напомним, взаимоотношения между Россией и Чехией ухудшились в апреле 2021 года, когда Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году.
Результатом дипломатического кризиса стала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатических сотрудников.