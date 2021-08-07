Прага, , 23:38 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о том, как можно улучшить российско-чешские взаимоотношения. Об этом сообщает чешская газета Pravo.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будут исключена из списка недружественных государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», — отметил Кулганек в интервью изданию.

Напомним, взаимоотношения между Россией и Чехией ухудшились в апреле 2021 года, когда Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году.

Результатом дипломатического кризиса стала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатических сотрудников.