Вашингтон, , 23:28 — REGNUM В США произошло событие, оставшееся без должного внимания СМИ, но подтверждающее, что кризис власти в США продолжает углубляться. 3 августа 2021 года глава Белого дома Джо Байден прямо не согласился с решением Верховного суда и пообещал приложить все силы, чтобы его обойти. Об этом пишет Институт РУССТРАТ.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что с началом пандемии американский Конгресс издал специальный закон, который запрещал выселять арендаторов из занимаемых ими домов в связи с резким падением доходов населения. Сложность заключалась в том, что действующее законодательство позволяло парламентариям объявить мораторий только до конца июля 2020 года.

Следующий запрет на выселение был принят уже в сентябре, но издан он был федеральным учреждением «Центры по контролю и профилактике заболеваний США» (CDC), а после им же многократно продлевался, и последний срок закончился 31 июля 2021 года.

Такая ситуация не могла устраивать владельцев домов, сдаваемых в аренду, а их в Штатах насчитывается 6 млн граждан. Они в судебном порядке требовали отменить мораторий и со своими исками дошли до Верховного суда США. 29 июня 2021 года суд с перевесом в один голос принял решение, что CDC превышает свои существующие полномочия и не может объявлять запрет на выселение, то есть мораторий незаконен. Он должен быть подкреплен соответствующим законом, а значит исходить исключительно от Конгресса.

Пытаясь угодить 15 млн арендаторов, Байден заявил, что соберёт конституционных юристов и ученых, чтобы найти лазейку в решении Верховного суда США.

Уже после президентских выборов осенью 2020 года многие задавались вопросом, остались ли Соединенные Штаты демократическим государством, отметили в Институте РУССТРАТ. Глядя на происходящее сейчас за океаном, возникает следующий вопрос — являются ли США государством правовым. Нет никаких сомнений, что этим вопросом будут задаваться многие партнеры на международной арене, и единственная возможность преодолеть данный кризис — полное переформатирование США, но тогда легитимность Джо Байдена вновь окажется под сомнением.