Москва, 7 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака», уступившие на своем поле «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ), потеряли три очка. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил 7 августа главный тренер «Спартака» Руй Витория журналистам.

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«Сегодня (футболисты московского «Спартака» — прим. ИА REGNUM) потеряли три очка… — отметил наставник. — Мы плохо начали игру, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, но не хватало в последних фазах атаки».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты московского «Спартака» уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче третьего тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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