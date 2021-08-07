Токио, 7 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Названа дата публикации последней главы манги «Берсерк», которую мангака Кэнтаро Миура успел создать до своей смерти. Об этом 7 августа сообщила twitter-страница Manga Mogura RE.

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Журнал Young Animal опубликует 364 главу «Берсерка» 10 сентября 2021 года. В этом выпуске также будут представлены дополнительные материалы, например, цветные страницы самых ярких моментов манги. Кроме того, в него будет вложен буклет, посвящённый Миуре.

https://twitter.com/MangaMoguraRE/status/1423584830269247488

Напомним, Кэнтаро Миура скоропостижно скончался в мае 2021 года в возрасте 54 лет. Он выпускал мангу «Берсерк» с 1989 года и не успел её закончить. На сегодня в мире продано более 40 млн экземпляров этого комикса в жанре тёмного фэнтези.